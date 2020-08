Meerbusch : Land fördert neue Leichtathletikanlage mit 800.000 Euro

Am Krähenacker übergabBauministerin Ina Scharrenbach (CDU) den Förderbescheid an Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage (CDU). Foto: Stadt Meerbusch

Osterath Normalerweise hätte die Stadt einen Eigenanteil von 80.000 Euro für die Leichtathletikanlage am Krähenacker übernehmen müssen. Wegen der finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise entfällt zurzeit aber der Eigenanteil.

Im Mai des kommenden Jahres startet der Bau der neuen Leichtathletikanlage am Krähenacker, die nach etwas mehr als vier Monaten Bauzeit fertiggestellt werden könnte. Das Meerbusch solch eine neue Anlage braucht, darüber hatten Meerbuschs Sportvereine schon 2009 gesprpchen und schließlich vereinbart, dass diese in Osterath entstehen soll. Daran erinnerte am Mittwoch Peter Dietz vom Stadt-Sport-Verband. Einen Versuch, dafür Fördermittel aus Bundesmitteln zu erhalten, hatte die Stadt bereits vor zwei Jahren unternommen – ohne Erfolg. Schließlich nahm die Stadt einen weiteren Anlauf, obwohl die Hoffnungen auf eine Unterstützung eher gering waren, und erlebte eine positive Überraschung: Vom Land kam im Februar die Zusage, 90 Prozent der Kosten zu übernehmen.

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) brachte am Mittwoch zum Vereinsgelände des Osterather Turnvereins (OTV) am Krähenacker die Urkunde für den Förderbescheid mit und hatte weitere gute Nachrichten für die Stadt: Demm angesichts der angespannten kommunalen Haushalte übernimmt derzeit das Land auch den Eigenanteil. Für Meerbusch bedeutet das eine Entlastung von 80.000 Euro. Eine Nachricht, die von Vertretern des Stadt-Sport-Verbands und dem Osterather Turnverein sowie der Stadt positiv aufgenommen wurde.

Die bisherige Anlage ist in die Jahre gekommen. „Weil die Drainage schon nicht mehr funktioniert, haben wir bei Regen in der Kurve der Laufbahn einen schönen See“, berichtete Peter Dietz. Mit den schlechter gewordenen Bedingungen seien in den vergangenen zehn Jahren in den Leichtathletikabteilungen der Sportvereine viele Mitglieder verloren gegangen. „Gute Leute mit Perspektive kann man unter diesen Bedingungen nicht halten. Und dann können Sie auch die Trainer nicht halten“, erklärte Dietz. Als Ausweichlösung hätten die Athleten eine Sportanlage in Düsseldorf nutzen können, berichtete Stefan Lother vom OTV. „Das ist kein Problem, sofern man mobil ist, aber nicht das Richtige, wenn man mal eben schnell dorthin möchte.“

Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage (CDU) erklärte das bisherige Vorgehen der Stadt: „In der jüngeren Vergangenheit lag das städtische Engagement zur Förderung des Sports im Wesentlichen im Ausbau der Sportanlagen und der Schaffung von Kunstrasenplätzen. Mit dem Bau der Leichtathelikanlage kommen wir dem Wunsch der vier Vereine in Meerbusch, die eine Leichtathletikabteilung haben, und dem Stadt-Sport-Verband nach.“