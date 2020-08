Polizeieinsatz in Meerbusch : Jugendliche attackieren Polizisten nach Unfall

Polizeieinsatz in Meerbusch

Meerbusch Bei einem Polizeieinsatz nach einem Unfall leisteten eine 18-jährige alkoholisierte Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer Widerstand gegen die Polizisten. Ihnen drohen nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Nach einem Unfall mit einem Gartenzaun flüchtete in der Nacht zu Samstag eine 18-jährige, alkoholisierte Meerbuscherin mit ihrem Auto. Dank aufmerksamer Zeugen konnte sie jedoch von der Polizei gestellt werden, woraufhin sie und ihre Beifahrer die Beamten körperlich attackierten.

Um kurz nach Mitternacht hatten Passanten beobachtet, wie das Fahrzeug an der Straße Zur Rheinfähre in Langst-Kierst erst gegen einen Zaun geprallt und dann davon gefahren war. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnten Polizisten den betreffenden Wagen schließlich kurze Zeit später auf der Kierster Straße anhalten. Die erst 18-jährige Fahrerin hatte trotz Probezeit offenbar Alkohol getrunken, was schließlich auch ein Atemalkoholtest bestätigte.