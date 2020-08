Meerbusch : Neuer Leiter für Fachbereich Straßen und Kanäle

Meerbusch Daniel Hartenstein tritt die Nachfolge von Matthias Unzeitig an, der nach drei Jahrzehnten in den Ruhestand geht. Eine Seiner Hauptaufgaben wird die Umsetzung des Radwegekonzepts sein.

Und in die Amtszeit des neue Leiters fällt auch gleich eines der größten Projekte der Stadt: der Bau der Bahnunterführung in Osterath, der nach einer Jahrzehnte langen Diskussion umgesetzt. „Dass der Bau zügig vorangeht freut mich sehr. Noch in diesem Jahr soll beispielsweise die Fußgängerunterführung im Bereich des Bahnhofs eingesetzt werden“, sagt Hartenstein. „Generell wird uns das Thema Verkehr künftig noch intensiver beschäftigen. Dabei kommt es vermehrt darauf an, die unterschiedlichen Verkehre im Blick zu haben.“ Fußgänger hätten dabei andere Ansprüche als Autofahrer und auch Radfahrer hätten eigene Anforderungen an den Straßenverkehr. „Die individuellen Mobilitätskonzepte der einzelnen Verkehrsteilnehmer zeigen, dass sich hier vieles in einer Umbruchphase befindet“, berichtet Daniel Hartenstein.