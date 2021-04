Leichlingen/Burscheid : Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Wie viel Geld in der Kassette des Automaten war, ist unklar. Foto: RP/Polizei

Leichlingen/Burscheid In der Blütenstadt sowie in Hilgen machten sich die Täter an den Geräten zu schaffen. Dabei erbeuteten sie auch eine Geldkassette.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, das Ausmaß der Strafanzeige allerdings schon: „Wegen besonders schweren Fall des Diebstahls“ musste die Polizei am Montag, 19. April, ausrücken.

Zwei Zigarettenautomaten waren aufgebrochen worden, und zwar sowohl in Metzholz als auch an der Witzheldener Straße in Hilgen. Unbekannte entwendeten die Geldkassette aus einem der Geräte.

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02202-2050 zu informieren.

(afri)