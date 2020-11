Sollte Ende November beginnen : Die Jahresausstellung der Leichlinger Künstler öffnet später als geplant

Leichlingen Noch bestehe die Hoffnung, die Werke lokaler Kreativer ab Dezember zeigen zu können – sofern die Corona-Schutzmaßnahmen dies nicht erneut verhindern.

Wie formulierte es der deutsche Schriftsteller Jean Paul, 1763 geboren, 1825 gestorben, einst so treffend? „Die Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens.“ Und so soll sie auch in Pandemie-geplagten Zeiten nicht gänzlich untergehen – selbst wenn die Eröffnung der Jahresausstellung der Leichlinger Künstler wegen des Lockdowns nun verschoben werden muss. Vorgesehen war sie für den 29. November. Es bestehe jedoch die Hoffnung, dass die Schau „nur einige Tage verzögert beginnt“, sagt Rebecca Hermann, die für Kultur verantwortliche Mitarbeiterin im Büro Bürgermeister. Die Vorbereitungen würden erstmal weiterlaufen.