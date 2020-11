Obstbauer in Leichlingen : Kommt Hof Conrads unter den Hammer?

Obstbauer in Leichlingen

Leichlingen Am Mittwoch ist die Zwangsversteigerung am Leverkusener Amtsgericht angesetzt. Nach Angaben von Hofbesitzer Thomas Conrads findet sie nicht statt, nach Angaben des Amtsgerichts nach bisherigem Stand schon.

Gut eine Million Euro beträgt der Verkehrswert der Bauernscheune Conrads in Leichlingen, informiert das Leverkusener Amtsgericht auf seiner Internetseite. Am Mittwoch, 4. November, soll das Grundstück samt Hofställen, Reitplatz, Grünflächen und Plantage in Junkersholz zwangsversteigert werden. Nach Auskunft des Gerichts ist der seit Monaten öffentlich einsehbare Termin gesetzt.