Montagabend in Leichlingen: Defektes Kabel löst Stromausfall aus

Montagabend in Leichlingen

Einige Ampeln fielen am Dienstag aus. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Einige Ampeln haben den Stromausfall nicht überstanden. Sie werden repariert.

Rund um die Oskar-Erbslöh-Straße gingen am Montagabend um 19.30 Uhr die Lichter aus. Laut Belkaw war ein defektes Kabel für den Stromausfall verantwortlich, durch eine Netzumschaltung konnten die Haushalte aber wieder mit Strom versorgt werden. Gegen 20.45 Uhr war der Schaden behoben. Das Kabel wird jetzt repariert, teilt die Belkaw mit. Erdarbeiten sind dazu aber nicht notwendig.

Die Stadtverwaltung teilte am Dienstagmorgen mit, dass nach dem Stromausfall die städtischen Ampelanlagen an der Moltkestraße, Ecke Bismarckstraße und Im Dorffeld, Ecke An der Schule ausgefallen sind. Die städtischen Vertragspartner seien bereits informiert und sollen die Störungen im Laufe des Tages beheben.