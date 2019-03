Am Sonntagnachmittag: Mehrere Unfälle in Leichlingen

Mehrere Unfälle in Leichlingen

Leichlingen Am Sonntag kam es zu mehreren, teils schweren Unfällen in der Stadt.

Gleich zu mehreren, teils sehr schweren, Unfällen kam es am Sonntag in Leichlingen, teilt die Polizei mit. Gegen 12 Uhr übersah ein 36-jähriger Autofahrer aus Leverkusen zwei Motorradfahrer, während er von der Straße St. Heribert nach links auf die Straße Grünscheid abbog. Die zwei Motorradfahrer aus Hilden versuchten dem Auto noch auszuweichen. Eine Kollision konnten sie jedoch nicht mehr verhindern und stürzten.

Gegen 15 Uhr war eine 62-jährige Autofahrerin aus Leichlingen auf der Opladener Straße unterwegs. Als sie nach links auf die Straße Am Wallgraben abbog, übersah sie einen entgegenkommenden VW Golf. Eine 60-jährige Leverkusenerin auf dem Beifahrersitz des Golfs wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Auf der Neukirchener Straße war gegen 17.20 Uhr eine 39-jährige Leichlingerin mit ihrem Opel in Richtung Markt unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer von der Montanusstraße kommend im Kreisverkehr. Als die 39-Jährige in den Kreisverkehr einfuhr, nahm sie dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Der Biker stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.