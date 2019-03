Neues Angebot: Kulturprogramm für Leichlinger Familien

Leichlingen Die Stadt stellt ein neues Angebot für Familien vor.

Gemeinsam mit anderen Familien ins Museum oder Konzert fahren und sich um Anreise und Tickets keine Gedanken machen? Kein Problem. Denn zum ersten Mal bietet die städtische Kulturabteilung in ihrem neuen Kulturprogramm auch spezielle Kulturfahrten für Familien an. Dabei werden Hin- und Rückfahrt mit dem Reisebus und Tickets für Führung oder Konzert durch die Stadt für die gesamte Gruppe organisiert.

Am Sonntag, 31. März, geht es um 11 Uhr (Blumenpavillon am Busbahnhof) oder um 10.45 Uhr (Witzhelden) ins Museum Ludwig nach Köln. Hier gilt es bei einer Familienführung spielerisch die wichtigsten Kunst-Sammlungen des 20. und 21. Jahrhunderts zu entdecken. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Rückfahrt ist spätestens gegen 14 Uhr. Eintritt und Fahrt kosten für Erwachsene 25 Euro und fünf Euro für Kinder.