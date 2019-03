TV Witzhelden: Die Jüngsten turnen durch den Dschungel

Witzhelden Der TV Witzhelden hatte zu seinem Dschungelparcours eingeladen. Die Teilnehmer bewältigten viele Abenteuer.

Die Turnabteilung des TV Witzhelden – allen voran drei Trainerinnen – hatte zum dritten Mal in Folge einen spannenden Parcours mit rund 15 verschiedenen Stationen in der Sporthalle am Scharweg aufgebaut. Während sich die Kinder in der farbenfrohen, mit allerlei Blumen, Vögeln oder Stoffkrokodilen dekorierten Kulisse sportlich betätigten, erklang die dazu passende Dschungelmusik und verbreitete eine exotische und abenteuerliche Atmosphäre.