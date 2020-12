NRW-Gesundheitsministerium verfügt: : Monheimer Eisbahn ist ab sofort geschlossen

MONHEIM Die Eislaufbahn am Rathaus muss nun doch coronabedingt geschlossen bleiben. Das Landesgesundheitsministerium hat am Donnerstagabend die sofortige Schließung angeordnet, teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit.

„Um 18.40 Uhr haben die letzten drei Geschwisterkinder das Eis verlassen“, so Spekowius. Per Fax sei die Ordnungsverfügung des Ministeriums eingegangen, erstmals mit einer so genannten „Anordnung der sofortigen Vollziehung“. Damit sei der Betrieb der Eisbahn nun komplett eingestellt, bedauert Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto). „Auch der Schulsport ist nicht mehr zulässig.“