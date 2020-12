Erste Aktion in Langenfeld : Omas gegen Rechts setzen Zeichen für Menschenrechte

Erste Aktion in Langenfeld

Die „Omas gegen Rechts“ haben in Langenfeld mit Plakaten an der Plastik „Stadtzeichen“ von Otto Herbert Hajek auf die Menschenrechte aufmerksam gemacht. Foto: Omas gegen Rechts

LANGENFELD Die Initiative „Omas gegen Rechts“ setzt sich seit 2018 deutschlandweit gegen Antisemitismus, Rassismus und Frauenfeindlichkeit ein. Jetzt hat die seit März 2019 auch im Kreis Mettmann aktive Gruppe erstmals in Langenfeld ein Zeichen gesetzt.

Anlässlich des Tags der Menschenrechte am 10. Dezember machten die Omas jetzt mit Plakaten auf die 30 Artikel der Menschenrechte aufmerksam. Wie das Bild zeigt, hefteten sie die Schlagworte in der Fußgängerzone an den Sockel der Skulptur „Stadtzeichen“ von Otto Herbert Hajek.