Wegen corona : Industrieverein trifft sich bei Videokonferenz

Dr. Michael Piontek vom Artes Biotechnology war als Gast zugeschaltet. Der Langenfelder Mikrobiologe gelangte vor einigen Tagen in den Focus der Medien, weil seine Firma, die mit ihrer Technologie bereits einen Hepatitis-B-Impfstoff zur Marktreife brachte, an einem Corona-Impfstoff auf der Basis von Hefezellen arbeitet. Zunächst erklärte Piontek den Unterschied der Impfstoffe: Die jetzt vor der Zulassung stehenden Stoffe von Biontech u.a. seien genbasiert. Artes dagegen arbeite als Dienstleister für internationale Pharmafirmen an Methoden, bei denen der Impfstoff durch Einfügen des genetischen Codes für das Antigen in Hefezellen hergestellt werde. „Wir stellen in Langenfeld keinen Impfstoff her“, macht Piontek deutlich. Mit seinen 25 Mitarbeitern liefert das seit 2007 hier ansässige Werk Maschinen und Verfahren, meist für den asiatischen Markt. Der Impfstoff, an dem Artes arbeitet, wird vermutlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 zur Verfügung stehen. Die Entwicklung eines Impfstoffes dauere in der Regel fast zehn Jahre, in denen langfristige Nebenwirkungen eher erkannt werden können. Die notwendigen zwei Impfungen pro Person für die Hälfte der Bevölkerung (die impfwillig sind) dauerten über den Sommer 2021. So lange würden Einschränkungen notwendig sein. Bis weltweit wieder Reisen möglich sind, dauere es deutlich länger.