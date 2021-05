Greensill-Pleite : Städte kämpfen gemeinsam um Greensill-Millionen

Monheim Insgesamt 17 Kommunen kämpfen jetzt gemeinsam darum, verlorenes Geld aus der Greensill-Pleite zurückzubekommen. Bürgermeister Daniel Zimmermann zeigt sich erfreut, dass es gelungen ist, in kurzer Zeit so viele Kommunen zu vereinen.

(og) Nach einem interkommunalen Abstimmungsprozess haben sich diese dazu entschlossen, die „Eckert Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft“ in Hannover in Kooperation mit der Rechtsanwaltskanzlei „Dentons Europe LLP“ in Berlin zu beauftragen, ihre rechtlichen Interessen im laufenden Insolvenzverfahren und den anstehenden Gläubigerversammlungen zu vertreten. Das teilt die Stadt Monheim mit. Daneben gehe es weiter auch darum, den Rechtsrahmen denkbarer Schadensersatzansprüche zu prüfen. Es sei vor allem auch an eine etwaige Haftung von Maklern und Vermittlern zu denken.