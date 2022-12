Polizei sucht Zeugen Altkleidercontainer angezündet

Im Berliner Viertel haben bislang noch unbekannte Täter am Donnerstagabend einen Altkleider-Container angezündet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 19 Uhr stellte ein Anwohner beim Gassigehen mit seinem Hund fest, dass ein auf Höhe der Hausnummer 2 an der Oranienburger Straße aufgestellter Altkleider-Container qualmte. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand rasch löschen konnte, so die Polizei. Dennoch sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. Zudem habe der Anwohner zwei junge Männer beobachtet, die sich in der Nähe des Containers aufgehalten hatten. Sie seien etwa 20 bis 30 Jahre alt und komplett dunkel gekleidet gewesen. Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte bei der Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 95946350 entgegen.