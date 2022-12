Monheim Erdgeschoss ausgebrannt 91-Jährige rettet sich aus brennendem Wohnhaus

Die hauptamtliche Wache begann sofort mit zwei Trupps unter Atemschutz zu löschen. Einsatzleiter Markus Stenzel alarmierte zusätzlich die Löschzüge Monheim und Baumberg der Freiwilligen Feuerwehr. Diese richteten ihre Wasserrohre auf die Nachbargebäude und öffneten Teile der Dacheindeckung um Glutnester abzulöschen. So konnte ein Übergreifen des Feuers erfolgreich verhindert werden. Die 91-jährige Bewohnerin des Hauses konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr retten und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Wegen der Winterkälte gefror das Löschwasser an der Einsatzstelle, so dass die städtischen Betriebe die Straße streuen mussten. Das Gebäude ist unbewohnbar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit zehn 40 Einsatzkräften vor Ort.