Monheimer Liederbuch 2 Ex-Paniker stellen ihr neues Liederbuch vor

Das Buch mit stabilem Deckel und hochwertigem Papier dürfte bei vielen Monheimern Erinnerungen wecken, vor allem an Auftritte des Panikorchesters, das 1978 erstmals an der „Doll Eck“ mit dem Stimmungslied „Scheiß ejal“ aufgetreten ist. Ab da ging es mit der Karriere der schrägen Truppe stets nach oben, bis sich die Gruppe 2015 aufgelöst hat. Jetzt erinnert die Truppe noch einmal an die Höhepuntke ihrer Karriere – an Drössers Heimatlied, die Kuh Vera, Napoleon in Monheim...