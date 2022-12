Monheim Bauarbeiten an A59-Anschlussstelle abgeschlossen

Gute Nachrichten für Autofahrer kurz vor Weihnachten: Wer auf die A59 auffahren oder von der Autobahn abfahren möchte, ist an der Opladener Straße nun schneller unterwegs – die Bauarbeiten an der Anschlussstelle sind abgeschlossen. Aus Leverkusen kommend wurde die Linksabbiegespur um einen Fahrstreifen erweitert, in der Unterführung wurde die Fahrbahn um jeweils eine Fahrspur pro Richtung auf vier Spuren ergänzt und vor der Anschlussstelle stehen in beide Fahrtrichtungen nun fünf Spuren zur Verfügung. Auch Fußgänger und Radfahrer werden nicht mehr durch den Wald umgeleitet und können wieder den Fuß- und Radweg entlang der Straße nutzen.