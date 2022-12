Polizei in Grevenbroich sucht Zeugen Unbekannte versuchen Autoreifen in Brand zu setzen

Grevenbroich · Eine aufmerksame Zeugin alarmierte am Mittwochmorgen, 21. Dezember, die Polizei und die Feuerwehr in Grevenbroich. Sie bemerkte zwei kokelnde Reifen. Was bislang bekannt ist.

22.12.2022, 10:56 Uhr

Mit Papiertüchern wollten die Unbekannten die Reifen in Brand setzen. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Gegen 9 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zur Königshovener Höhe gerufen. Auf der Zufahrt zum Motocrossgelände wurden die zwei kokelnden Autoreifen bemerkt, teilte die Polizei mit. Die Reifen lagen in einem Grünstreifen. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten Unbekannte erfolglos versucht, die im Grünstreifen liegende Reifen mit Papiertüchern in Brand zu setzen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

(NGZ)