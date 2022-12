Pandemie im Kreis Mettmann Tschüss Impfzentrum – Corona bleibt

In der Spitze wurden hier 2500 bis 3000 Menschen pro Tag gegen das Corona-Virus geimpft. Jetzt zum Schluss waren es 20 Impflinge pro Tag. Deshalb schließt der Kreis Mettmann sein zentrales Impfzentrum am Timocomplatz in Erkrath Hochdahl. Das bedeute aber nicht, dass Corona vorüber sei – sagen der ehemals leitende Impfarzt Dr. Thomas Nasse und Impfkoordinator Florian Leckebusch beinahe synchron. „Auch aktuell kann es noch zu bedrohlichen Infektionen kommen“, warnt Nasse. Er rät deshalb dringend dazu, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten und Versammlungsräumen einen medizinischen Mund-Nase-Schutz zu tragen und Abstände zu halten. „Und auch bei den notwendigen Auffrischungsimpfungen sollte man nicht schludern“, mahnt Nasse.