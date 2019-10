Oper in Krefeld : Boris Godunow kommt als Ur-Fassung

Großaufgebot in der Oper. In „Boris Godunow“ gibt es zahlreiche Massenszenen. Der Chor wurde dafür auf 70 Sänger aufgestockt. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Es gibt eine Ur-Fassung, und eine Originalfassung – und das ist nicht die einzige Besonderheit von Modest Mussorgskijs Oper um die Thronnachfolge Ivans „des Schrecklichen“: Es sind überwiegend tiefe Männerstimmen zu hören. Am Sonntag, 27. Oktober, ist Premiere.

Der russische Bass Mischa Schelomianski wird die Titelpartie singen. Er kommt als Gast ans Theater. Studiert hat er Chorleitung, Dirigieren und Gesang in Moskau und Frankfurt. Er gewann beim Wettbewerb der European Union Opera und debütierte in Baden Baden als Gremin mit Gennadij Roshdestvensky und Nikolaus Lehnhoff. Inzwischen hat er auf vielen großen Bühnen gestanden und mit namhaften Musikern gearbeitet, unter anderem mit Zubin Mehta, Andrew Davis und Kent Nagano.

Volksoper in Mönchengladbach : Imposante Chöre in „Boris Godunow“

Die Geschichte ist sehr russisch, die Musik „kein geschmeidiger Verdi“, wie Musikdramaturgin Ulrike Aistleitner betont Es gibt kaum helle Frauenstimmen. Und auch bei den Männern dominiert die Tiefe. „Es gibt sonst wenige große Titelrollen für einen Bass. Die tiefen Männerstimmen dominieren hier, die Tenöre assistieren nur“, sagt Generalmusikdirektor Mihkel Kütson. „Die Struktur der Musik ist klar und erzählt die Handlung mit: In den Massenszenen gibt es üppige Klänge mit viel Schlagwerk, Klavier und Glocken auf der Bühne. Eine Menge Tamtam, und es wird sehr laut. Aber in der Szene in der Mönchszelle, wo Boris die Geschichte seines Volkes aufschreibt, klingen nur Bratschen, die den Lauf der Feder mit einer Sechzehntelkette nachzeichnen. Mussorgkskij kann Stimmungen gut herstellen. Es gibt Anklänge an Gesänge der orthodoxen Kirche, die aus der Ferne kommen, und auch folkloristische Anklänge. “