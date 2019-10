Comedy in Krefeld : Comedy-Marathon auf sechs Bühnen

David Werker. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Krefeld Bei der 2. Komischen Nacht Krefeld treten Unterhalter auch in Restaurants, Bars und Kneipen auf.

(ped) Wenn Comedians Marathon laufen, dann kann das Publikum sitzenbleiben – es muss nicht mit um die Häuser ziehen. Am Dienstag, 5. November, steht die 2. Komische Nacht in Krefeld an. Fünf Comedians treten in sechs Locations auf: in der Kulisse, im Jazzkeller, in der Kulturrampe, im Nordbahnhof, im Stadtwaldhaus und im Südbahnhof. Das Programm beginnt um 19:30 Uhr, Einlass ist je nach Lokal ab etwa 18 Uhr.

Das Konzept der Komischen Nacht läuft seit Jahren in mehr als 30 Städten. Es bringt Live-Comedy, Unterhaltungskünstler und Zauberer in Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt. Die Krefeld-Premiere gab es im vergangenen Jahr. Auf jeder Bühne tritt ein Künstler auf und bringt einen 20-minütigen Ausschnitt aus seinem Programm. Dann gibt er die Bühne frei für den nächsten Comedian und reist weiter zum nächsten Auftritt. „Bei der Komischen Nacht müssen somit nicht die Besucher von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal und erhält so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm“, sagt Annika Gotzen für die Veranstalter.

Kay Ray. Foto: RP/Agentur Livestyle

Bei der 2. Komischen Nacht Krefeld treten auf: Christopher Köhler, David Werker, Don Clarke, Kay Ray, Serhat Dogan und Thomas Nicolai. Köhler will zeigen, dass Zauberkunst auch lustig und „anders“ sein kann. Werker hat als gebürtiger Krefeld leichten Heimvorteil. Er nimmt Abschied vom Dauerstudentenleben. Mit Mitte 30 hat das Erwachsenenleben begonnen, sagt er. Detailgetreu schildert Don Clarke Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, gepaart mit britischem Humor. Kay Ray teilt aus nach allen Seiten – Abend für Abend und immer wieder anders.

Serhat Dogan hat sich nach seiner Einreise aus der Türkei 2004 – ohne nennenswerte Kenntnisse der deutschen Sprache – mittlerweile so an seine neue Heimat gewöhnt, dass er sogar im Winter Fahrrad fährt und dabei an roten Ampeln hält. Und Thomas Nicolai kommt mit dem Anspruch: „saukomisch, sexy, sächsisch“ und will belegen, warum man ihn auch den Mann der 1000 Stimmen nennt.

Serhat Dogan. Foto: Tanja Pickartz