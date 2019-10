Move-Festival in Krefeld : Episodenfilm über den Tanz für das Smartphone

Move-Festival in Krefeld

Choreograf Mark Sieczkarek macht Raum erfahrbar.

(ped) Wer das Move-Festival für Modernen Tanz verfolgt, der kennt auch die Namen der Compagnien, die Stammgäste in der Fabrik Heeder sind. Häufiger Akteur ist der Choreograf Mark Sieczkarek. Bei den derzeit laufenden Move-Tagen schickt er eine andere Produktion ins Rennen: Sieczkarek hat mit dem Wuppertaler Videokünstler Kai Fobbe den Film „Malou & Dominique“ gedreht, der über digitale Endgeräte im Krefelder Hauptbahnhof und in der Fabrik Heeder zu empfangen ist.

Um den Film zu sehen, müssen Interessierte sich mittels eines QR-Codes die App „motion art view“ auf ihr Smartphone herunterladen. „Der QR-Code ist im Flyer zum Festival „Move!“ abgebildet sowie auf Plakaten im Hauptbahnhof und in der Fabrik Heeder“, sagt Dorothee Monderkamp vom Kulturbüro, das die Tanztage ausrichtet. Die Präsentation ist auf die genannten Orte beschränkt. Das kostenfreie Anschauen des Films ist über die gesamte Dauer des Festivals „Move!“ bis zum 23. November möglich.

Malou Airaudo und Dominique Merci, beide wie Sieczkarek selbst ehemalige Tänzer im Wuppertaler Tanztheater der großen Pina Bausch, entwickeln in dem Episodenfilm ein assoziationsreiches Spiel von Nähe und Distanz. Dabei loten sie den (Zwischen-)Raum aus, treffen in immer wieder neuen Begegnungen aufeinander. „Sieczkareks Film-Choreografie wird die Tänzerin und den Tänzer in ein anderes Licht rücken und eine Überraschung für ihre Fans sein.“