Krefeld : DRK-Schwestern ziehen zum Stups

Krefeld Die DRK-Schwesternschaft bündelt ihre Strukturen: Verwaltung, Personalabteilung und ambulanten Abteilungen werden im Sommer nach Königshof ziehen, wo gegenüber des stups-Kinderzentrums ein Neubau errichtet wird.

Der Rohbau steht, es wird bereits geschäftig am Einsetzen der Fenster gearbeitet: Bis zum Frühjahr soll der Neubau des DRK-Schwesternschaft Krefeld in Königshof dann bezugsfertig sein und große Erleichterung bringen. Das neue Gebäude wird direkt gegenüber des Ende 2012 eröffneten Stups-Kinderzentrums gebaut. Zu den bereits vorhandenen 900 Quadratmetern kommen so weitere 900 hinzu. Vor allem aber entfallen die häufig 30-minütigen Fahrten zum DRK-Mutterhaus in der Hohenzollernstraße, wo sich die gesamte Leitung, Verwaltung und Personalabteilung der Schwesternschaft sowie die Zentrale der ambulanten Kinderkrankenpflege und des Pflegedienstes seit 1953 befindet.