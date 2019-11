Theater Krefeld : Schauspielchef erarbeitet „Antigone“ in Athen

Matthias Gehrt (Mitte) beim Analogia Festival in Athen. Er probt die Szene, in der sich Antigone (Larissa Vergou) und Kreon (Spiros Andreas Papadatos) erstmals begegnen. Foto: A.F.

Krefeld Schauspieldirektor Matthias Gehrt hat in Griechenland mit griechischen Schauspielern die Tragödie erarbeitet. Beim internationalen Theatertreffen ging es um die Frage: Wie wichtig ist die Übersetzung für die Wirkung eines Stücks? Und dabei gab es Antike auch als Seifenoper.

Antigone in fünf Tagen – das ist eine unlösbare Aufgabe. Selbst für die Profis, die sich in diesem Herbst in Athen eingefunden haben: Theatermacher aus aller Welt, die beim renommierten Analogio Festival in der griechischen Hauptstadt unter dem Titel „In memory we trust“ (Wir vertrauen auf die Erinnerung) zusammengekommen sind. Deshalb ging es auch nicht um komplette Aufführungen, aber um die Kernfrage: Wie sagt man heute, was eine antike Tragödie zu sagen hat? Oder kurz: Wie entscheidend ist die Wahl der Übersetzung für die Wirkung des Stücks? Mit dieser Frage beschäftigt sich Schauspieldirektor Matthias Gehrt sein gesamtes Berufsleben lang intensiv. Zum „Analogio“ nach Athen war er auf Initiative des Internationalen Theaterinstituts Israel eingeladen worden. Er leitete dort einen Workshop zur Tragödie „Antigone“ von Sophokles. Als erstes lernte er: Die Griechen betonen anders: Antigone mit langem „o“.