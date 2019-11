Stromnetzausbau : Amprion informiert über neue Hochspannungsleitung

Krefeld Pläne für eine neue Freileitung durch Hüls liegen im Krefelder Rathaus zur Einsicht öffentlich aus.

Aktuell hat der Netzbetreiber Amprion bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein Planfeststellungsverfahren für den Neubau von Höchstspannungsleitungen beziehungsweise die Anpassung vorhandener Leitungen in den Abschnitten Wesel – Utfort und Utfort – Hüls-West beantragt. Im vorliegenden Planfeststellungsverfahren soll die Leitung in zwei Teilabschnitten, und zwar von Wesel/Niederrhein bis Punkt Voerde sowie vom Punkt Budberg bis Punkt St. Tönis, ausgebaut werden. Der Streckenabschnitt Voerde - Budberg mit der Kreuzung des Rheins ist nicht Gegenstand des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens.

Die Planunterlagen werden vom morgigen Mittwoch bis zum 5. Dezember in den Städten und Gemeinden Dinslaken, Duisburg, Hünxe, Kempen, Krefeld, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Tönisvorst, Voerde und Wesel zur Einsichtnahme ausgelegt. Ferner sind die Erläuterungen und Zeichnungen auf der Internetseite der Bezirksregierung in der Rubrik Aktuelle Offenlagen zugänglich. Bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist können Betroffene bei den beteiligten Städten oder bei der Bezirksregierung als Planfeststellungsbehörde Einwendungen gegen den Plan erheben. Das Schreiben kann an die Bezirksregierung, Dezernat 25, Am Bonneshof 35, 40674 Düsseldorf adressiert werden.