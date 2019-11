Forstwalder Bücherei feiert Geburtstag : Tonie-Figuren zum Bücherei-Jubiläum

Krefeld-Forstwald Vor 20 Jahren wurde die Bücherei in Forstwald wieder eröffnet. Der runde Geburtstag wird am kommenden Sonntag gefeiert.

Zur Feier des 20. Jubiläums nach Wiedereröffnung der Forstwalder Bücherei gibt es eine besonderes Geschenk für junge Geschichtenfreunde: Erstmals können in der katholischen Bücherei Maria Waldrast auch die beliebten Tonie-Figuren ausgeliehen werden. Startschuss ist am kommenden Sonntag, 10. November, dann, wenn das Team der ehrenamtlichen Helfer zu einem kleinen Empfang anlässlich des runden Geburtstags einlädt.

Mit der Zeit zu gehen, Trends – wie die Tonie-Figuren – zu erkennen und den rund 300 Nutzern der Bücherei immer wieder Neues anzubieten und sie mit abwechslungsreichen Aktionen zu binden, das ist dem ehrenamtlich arbeitenden Team der Forstwalder Institution gut gelungen. So gut, dass der Medienbestand, das sind rund 4300 Bücher, Hörbücher, DVDs und Zeitschriften, mit Hilfe der Jahresbeiträge und dem Verkauf ausrangierter Medien fast aus eigener Kraft aktuell gehalten werden kann. Hinzu kommt Geld von der Fachstelle des Bistums, in diesem Jahr konnten zusätzlich erstmals Landesmittel in Höhe von 2500 Euro eingeworben werden. Ein schöner Erfolg für die kleine Forstwalder Stadtteil-Bücherei.

„Wir sind eine kleine, aber feine Bücherei“, sagt Claudia Scharnofske, die seit einigen Jahren für die Öffentlichkeitsarbeit der Bücherei zuständig ist. Sie gehört zu den 24 Helfern, die dafür sorgen, dass die vielen Aufgaben, die in der Bücherei anfallen, erledigt werden. Das ist nicht nur die Ausleihe an drei Tagen in der Woche. „Jeder kann bei uns seine Nische finden und macht das, was er am besten kann“, sagt Scharnofske. Einige Mitarbeiter kümmern sich um Computer und Technik, andere binden Bücher ein, wieder andere sind dafür zuständig, den Büchermarkt im Auge zu behalten und zu entscheiden, welche Neuanschaffungen getätigt werden sollen. „Wir suchen immer neue Helfer“, sagt Claudia Scharnofske und ergänzt lachend: „Die werden von uns liebevoll eingearbeitet.“ Rund 8000 Medien pro Jahr gehen in Forstwald über die Ausleih-Theke.