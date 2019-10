Wirtschaft : Kräftige Finanzspritze für Schmolz + Bickenbach angekündigt

Krefeld Der Schweizer Konzern ist in Krefeld gleich zweifach vertreten: mit der Guss GmbH in Hüls und den Deutschen Edelstahlwerken in Stahldorf.

(sti) Die Krise in der Automobilbranche macht dem Schweizer Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach zu schaffen. Das Unternehmen gab in der vergangenen Woche eine Gewinnwarnung ab und will sich mit einer Kapitalerhöhung für die Zukunft wappnen. Im Rahmen der Transaktion will Großaktionär Martin Haefner den russischen Milliardär Viktor Vekselberg als größten Anteilseigner des Unternehmens aus Luzern ablösen und bis zu 325 Millionen Franken (295 Millionen Euro) zuschießen.

Schmolz + Bickenbach ist in Krefeld gleich zweifach vertreten: als Eigentümer der Deutschen Edelstahlwerke (DEW) auf dem früheren Thyssen-Krupp-Gelände mit dem finnischen Stahlproduzenten Outokumpu als Nachbarn und in Hüls mit der Schmolz + Bickenbach Guss GmbH. Wirtschaftliche Schwierigkeiten sind auch bei den beiden Betrieben in Krefeld seit längerem bekannt. Stellenreduzierungen und Lohnverzicht gehörten in den Jahren 2015 und 2016 hüben wie drüben zum Restrukturierungsprogramm. Die DEW wies seinerzeit ein Defizit von 30 Millionen Euro aus, und die Guss GmbH wählt sogar das im Insolvenzrecht angesiedelte Schutzschirmverfahren, um den Betrieb auf Kurs zu trimmen. Damals wurde ein Teilwerk in Kohlschein (Stadtteil von Herzogenrath) geschlossen.

Haefner, Nachkomme einer Schweizer Autohändler-Familie, will bis zu 325 Millionen Franken (295 Millionen Euro) in das Unternehmen stecken, um den Konzern zu stärken. Zur Bedingung macht er unter anderem, dass seine BigPoint Holding ihre Beteiligung von derzeit 17,5 Prozent im Rahmen der Transaktion auf mindestens 37,5 Prozent aufstocken kann. Vekselberg hält aktuell 26,9 Prozent. Die Kapitalerhöhung muss von den Aktionären in einer außerordentlichen Generalversammlung am 2. Dezember noch abgesegnet werden.

Für das laufende Geschäftsjahr stellte Schmolz+Bickenbach einen um Sonderfaktoren bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) von weniger als 70 Millionen Euro in Aussicht. Erst im September hatte die Firma die Zielspanne auf 70 bis 100 Millionen Euro gesenkt. „Die über die gewohnte Zyklizität hinausgehende Schwäche in den wichtigsten Endmärkten wie der Automobilindustrie hat zu einer Krise in der Stahlindustrie geführt, welcher sich Schmolz+Bickenbach nicht entziehen konnte“, erklärte das Unternehmen. „Die rapide Entwicklung sowie die Tiefe und Dauer dieser Nachfrageschwäche erfordern Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals.“