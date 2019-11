Optimale Weiterentwicklung : 400-Gramm-Patient: Dennis Uhlig – der Spezialist für Baby-Operationen

Krefeld 14 Jahre Erfahrung aus einer der zehn größten kinderchirurgischen Abteilungen in Deutschland bringt der 46-jährige Mediziner von Bielefeld mit ins Krefelder Helios-Klinikum.

Es ist ein umfangreiches Aufgabenpaket, das den mehrfachen Familienvater begeistert: „Die Liebe zum Beruf habe ich von meinem Vater, gleichzeitig habe ich das Glück, dass privat eine Frau an meiner Seite steht, die viel Verständnis für meinen Job zeigt und mir den Rücken frei hält.“ Zuletzt war der Mediziner als Leitender Oberarzt am Evangelisches Klinikum Bethel in Bielefeld tätig. Uhlig folgt auf Dr. Karin Lawrenz (61). Gemeinsam vollziehen sie mit langjähriger Erfahrung und zusätzlicher Kompetenz den anstehenden Generationenwechsel.

14 Jahre Erfahrung aus einer der zehn größten kinderchirurgischen Abteilungen in Deutschland bringt Dennis Uhlig mit nach Krefeld, fünf davon in leitender Funktion. Den Grundstein für seine erste Chefarztposition legte der gebürtige Reutlinger an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, wo er bis 1998 sein Medizinstudium absolvierte. Für sein praktisches Jahr (PJ) ging er an die Universität Köln. Nach seiner Approbation (2001) blieb der Mediziner der Domstadt weiterhin verbunden, als Assistenzarzt in der Kinderchirurgie der städtischen Kliniken und der Allgemein- und Unfallchirurgie am Krankenhaus der Augustinerinnen. 2005 wechselte Dennis Uhlig an das Evangelische Klinikum Bethel in Bielefeld, wo er 2010 die Anerkennung zum Facharzt für Kinderchirurgie erhielt und von 2015 bis zu seinem Wechsel nach Krefeld als Leitender Oberarzt tätig war.