Oberbürgermeisterwahl : Thorsten Hansen wird grüner OB-Kandidat

Thorsten Hansen 2015 im Wahlkampf. Er tritt 2020 zum zweiten Mal als Oberbürgermeisterkandidat der Grünen an. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der grüne Ratsherr ist 2015 schon einmal angetreten und errang 2015 einen Achtungserfolg.

(vo) Die Krefelder Grünen haben bei ihrer Mitgliederversammlung am Montagabend den grünen Ratsherrn Thorsten Hansen zum Oberbürgermeister-Kandidaten gewählt. Er wird 2020 gegen Amtsinhaber Frank Meyer (SPD) antreten. Noch unklar ist, wer für die CDU ins Rennen geht.

Hansen war der einzige Kandidat und wurde mit 46 Stimmen bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung gewählt. „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Mitglieder und werde nun bis zur Kommunalwahl versuchen die Bürgerinnen und Bürger von meinen Ideen und mir zu überzeugen“, so Hansen nach der Wahl. Karsten Ludwig, Kreisvorsitzender der Grünen, erklärte: „Wir machen der Bevölkerung in Krefeld mit Thorsten Hansen ein sehr gutes Angebot für die Wahl. Bereits 2015 hat er ein respektables Ergebnis erzielen können und nimmt den Dreikampf um den Chefsessel im Krefelder Rathaus auf.“

Thorsten Hansen – verheiratet, Jahrgang 1967, studierter Betriebswirt und IT-Manager – ist 2015 schon einmal als Oberbürgermeisterkandidat für die Grünen angetreten und war selbstbewusst genug, daran zu glauben, dass er mit dem SPD-Kandidaten Frank Meyer in die Stichwahl kommt. Kam er nicht, er blieb mit knapp 15 Prozent abgeschlagen hinter Meyer und dem CDU-Kandidaten Peter Vermeulen. Dennoch: Hansens Ergebnis quasi aus dem Stand und ohne jahrelangen Vorlauf in der Kommunalpolitik galt als Achtungserfolg.

Hansen sagt von sich, er komme aus einem sozialdemokratisch geprägten Arbeiterhaushalt. Ein Schulreferat in der Mittelstufe über Umweltverschmutzung in Japan hat ihn zum Grünen gemacht; als Student trat er beim BUND ein, wählte immer grün und ist 1991 auch in die Partei eingetreten.