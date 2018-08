Mediothek Krefeld: Bilderbuchreisen für Kinder

Krefeld Mit Bilderbüchern auf Reisen gehen, Abenteuer erleben und selbst kreativ werden: Das bietet die Mediothek Kindern ab fünf Jahre im August 2018 an.

(RP) In den Ferien können Kinder auch ohne Auto, Bahn oder Flugzeug verreisen – nur mit Hilfe ihrer Fantasie und eines schönen Buches. Im August bietet die Mediothek am Theaterplatz fünf Bilderbuch-Reisen für Kinder ab fünf Jahren an. Los geht es immer donnerstags von 16.45 bis 18.15 Uhr.

Gleich übermorgen, am 2. August, geht es um das Buch „Ein Mammut im Kühlschrank“. Zuerst glaubt Lukas niemand: Wie soll auch ein Mammut in den Kühlschrank passen. Doch als das Tier auf einen Baum flüchtet, müssen sie es wohl glauben. Passend zur Geschichte basteln die Kinder Kühlschränke.

Am 16. August steht das Kinderbuch „Samstag im Paradies“ im Mittelpunkt. Es geht um die Fragen, wer die Welt erschuf – Gott oder Allah? – und ob es sein könnte, dass er noch etwas vergessen hat. Dazu malen die jungen Zuhörer das Paradies. Weiter geht es am 23. August mit dem Buch „Sophie und das Meer“. Theo kann noch nicht schwimmen. Kein Wunder, dass er Angst vor dem großen Meer hat. Zum Glück hat er seine große Schwester Sophie. Die Kinder basteln anschließend Meer-Mobiles.

Am 30. August geht es um das Buch „Ein ganz gewöhnlicher Montag“. Als sich Alfred am Montag auf den Weg in die Schule macht, sieht er: Die Bäume stehen verkehrt herum, ein weißer Dampfer fährt auf der Straße und ein Raumschiff landet auf dem Fußweg. Die kleinen Zuhörer malen dazu ihren „Wunschmontag“. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind möglich ab Mittwoch vor dem jeweiligen Termin von 11 bis 19 Uhr in der Mediothek, Telefon 02151 862780.