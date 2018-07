Match-Tiebreak in Krefeld das Zünglein an der Waage

Krefeld Im Titelkampf der Tennis-Bundesliga ist am Sonntag wohl die Vorentscheidung gefallen. Für Krefeld wäre die Vize-Meisterschaft die Krönung der Saison.

Der Blick auf die Statistik verrät, wie knapp die Krefelder im Rennen um Platz eins hinter Mannheim geblieben sind. Dabei ist der Match-Tiebreak das Zünglein an der Waage. Krefeld musste an den bisher sechs Spieltagen im Einzel und im Doppel insgesamt 15 Mal in den von vielen Spielern so ungeliebten Entscheidungsdurchgang, Mannheim 14 Mal. Während das Stadtwaldteam nur sieben Mal als Sieger hervorging, gelang das dem Tabellenführer 13 Mal. Am Sonntag gewann Mannheim gegen Aachen alle vier Einzel (!) im Match-Tiebreak. „Natürlich ärgert man sich etwas, wenn aus den Spielen, die man gewinnen konnte, am Ende nur einen Punkt holt. Aber keiner kann sagen, wir haben unsere Punkte mit Glück geholt. Die Leistung unserer Mannschaft war bisher außergewöhnlich“, sagt Merkel. Und für die Zuschauer sei die Bundesliga noch interessanter geworden: „Egal, ob man nach den Einzeln mit 3:1 führt oder zurückliegt, ist das noch keine Vorentscheidung für Sieg oder Niederlage.“ Da am kommenden Sonntag in Düsseldorf-Grafenberg ein Galopprenntag stattfindet, treten die Blau-Weißen bereits am Samstag beim Rochusclub an. „Die Düsseldorfer haben uns aus organisatorischen Gründen um die Verlegung gebeten. Dem Wunsch sind wir gerne nachgekommen“, sagt Merkel. Welches Quartett er für das rheinische Derby aufbietet, wird sich im Laufe der Woche herausstellen: „Kandidaten gibt es genug. Auf Frederico Gaio und Alessandro Giannessi müssen wir verzichten, weil sie in der Schweizer Liga spielen. Gut möglich, dass Paolo Lorenzi erneut aufschlägt, der diese Woche im polnischen Sopot bei einem Challenger-Turnier an Position zwei gemeldet ist.“ Am Sonntag knüpfte der 36-jährige Italiener im Duell mit dem Spanier Daniel Munoz de la Nava an seine Bestform an. „Man hat in dieser Saison schon gemerkt, dass er wegen eine Fußverletzung nicht hundertprozentig fit war“, sagte Merkel. Das spiegelt sich in der ATP-Rangliste deutlich wider. Mittlerweile ist er auf Rang 110 zurückgefallen. Seine beste Platzierung war im Mai des Vorjahres Rang 33.