Stadt Krefeld investiert in den Ferien 4,7 Millionen Euro in Schulsanierung

Gebäudemanagement : Stadt investiert in den Ferien 4,7 Millionen Euro in Schulsanierung

Sanierungen an der Gesamtschule Kaiserplatz: Dort wird unter anderem das Parkett im Forum und in der Mensa erneuert. Foto: Stadt Krefeld/Lothar Strücken

Krefeld Die energetische Sanierung am Berufskolleg Kaufmannsschule am Neuer Weg ist mit 1,9 Millionen Euro der teuerste Auftrag.

(RP) Die Sommerferien haben angefangen, und die Handwerker erobern die Schulen. Das Zentrale Gebäudemanagement hat kleinere, mittlere bis hin zu großen Instandsetzungsprojekten in Auftrag gegeben. Die betreffen die verschiedenen Schulformen in den Krefelder Stadtteilen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 4,67 Millionen Euro. Insgesamt wird während der Sommerferien an 44 Schulen gearbeitet.

Unter anderem werden folgende Arbeiten durchgeführt: Die energetische Sanierung am Berufskolleg Kaufmannsschule am Neuer Weg ist mit 1,9 Millionen Euro der teuerste Auftrag. An der Realschule Horkesgath werden für 350.000 Euro die Sanitäranlagen saniert. Dieselbe Summe kostet die Instandsetzung der Sanitäranlagen am Gymnasium Horkesgath. Die Sanierung der Lüftungsteuerung im Maria-Sybilla-Merian-Gymnasium an der Johannes-Blum-Straße kostet 170.000 Euro. Dort werden für weitere 150.000 Euro Klassenräume saniert.