Ausstellung im Kunstverein Krefeld : Wenn die Jeans zum Kunstobjekt wird

Krefeld Vom Kleidungsstück zur Kunstinstallation – der Krefelder Kunstverein zeigt „Repurpose Textiles“: Neun Künstler präsentieren im Buschhüterhaus ganz unterschiedliche Ideen – vom Wandteppich bis zur Rauminstallation aus Nylonstrumpfhosen.

Besonders interessiert die Künstlerin die Verbindung von Gegensätzen: Kleidung ist intim und persönlich, Architektur hingegen repräsentativ und öffentlich. Diese Spannung greift Kessl auch in ihrer zweiten Arbeit „Nylons in space“ in der oberen Etage des Buschhüterhauses auf. Hier spannt die Künstlerin Nylonstrumpfhosen immer in strengen Modulen von drei farbigen Strumpfhosen zusammen und zieht diese so weit in die Länge, dass sie von den Wänden zur Decke ein buntes Netz ergeben. Der Besucher taucht in einen wunderbaren Raum aus Farben und Formen ein und entdeckt, je nach Standpunkt, neue Ansichten.