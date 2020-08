Demenzbündnis in Krefeld : Neue Koordinatorin für Quartiersarbeit

Neues Gesicht in Fischeln: Katja von den Benken ist seit Monatsbeginn Koordinatorin für Quartiersarbeit in Krefelds größtem Stadtteil. Zielgruppe ihrer Tätigkeit sind Menschen in betagtem Alter. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In Fischeln hat jetzt Katja von den Benken ihre Arbeit als Koordinatorin für Quartiersarbeit aufgenommen. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Weiterentwicklung der Angebote des „Bündnis für Leben mit Demenz in Fischeln“.

Mit Katja von den Benken hat der Arbeiter Samariter Bund (ASB) eine beeindruckende Persönlichkeit für den Posten gewinnen können. Denn von den Benken zeichnet aus, nicht zu verharren und sich mit Erreichtem zufrieden zu geben, sondern sich immer wieder weiter entwickeln zu wollen und neuen Herausforderungen zu stellen. Aktuell steht die Mutter eines erwachsenen Sohnes kurz vor dem Abschluss „Bachelor of Arts“ eines berufsbegleitenden Studiums der Kunsttherarapie an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Es ist nicht das erste Teilzeit-Studium, das sie absolviert hat: Um ihre Arbeit in der Marketingabteilung eines Verlages mit dem nötigen betriebswirtschaftlichen Wissen zu unterfüttern, hat sie zuvor den „Staatlich geprüften Betriebswirt“ absolviert. „Das braucht Disziplin und Kraft und ein gutes Zeitmanagement“, sagt sie. Es sei ihr immer wichtig und ein Antrieb gewesen, sich die Frage zu stellen: „Was möchte ich wirklich machen?“, erzählt sie. Für die Stelle in Fischeln ist sie von Kalkar nach Hüls umgezogen, ihre letzte Arbeitsstelle war in Hamminkeln. Angefangen hat von den Benken ihre Karriere als Schau-Werbegestalterin, sattelte in den späten 90er Jahren als junge Mutter im grafischen Bereich auf, als das Internet neu war. „Ich wollte den Anschluss nicht verpassen“, erklärt die knapp 1,90 Meter große Frau.