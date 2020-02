Politik in Krefeld : FDP kritisiert das Dezernat von Markus Schön

Eine Schwäche des Dezernenten Markus Schön und seiner Mitarbeiter in Fragen der Kommunikation haben die Freien Demokarten ausgemacht. Sie bemängeln die Art des Beigeordneten für Jugend und Sport, die geeignet sei, die Politik zu provozieren.

„Wir fordern, dass die Verwaltung auf der Grundlage einer Vorlage in Uerdingen Rede und Antwort steht beziehungsweis im Unterausschuss des Hauptausschusses eine Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des jetzigen Sportplatzes als Standort einer Kita erfolgt“, fordert der Rechtsanwalt und Fraktionsvorsitzende Joachim C. Heitmann, der seine Fraktion im Hauptausschuss vertritt. „Nachdem der stets sehr engagierte Dezernent bereits in Sachen Surfpark Wavegarden in Elfrath durch Äußerungen in sozialen Medien die Politik provoziert hat, offenbart nun sein Dezernat, zu dem die Jugendhilfe, aber auch der Sport gehören, fehlendes Verständnis für das Informationsbedürfnis der Politik vor Ort“, betonte Heitmann.