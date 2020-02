Ärger in Krefeld : Verwaltung will auf Sportplatz Gellep eine Kita bauen

Auf dem Gelände des Stratumer Sportplatzes könnte eine sechsgruppige Kindertagesstätte errichtet werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Krefeld Publikum und Politik staunten über das Verhalten eines Vertreters aus dem Fachbereich Jugendhilfe. Der zeigte sich wenig auskunftsbereit.

Von Norbert Stirken und Otmar Ernst Sprothen

Der Ärger wirkt auch einen Tag nach der Sitzung der Bezirksvertretung (BZV) Uerdingen noch nach: Bezirksvorsteher Jürgen Hengst kündigte an, die unschöne Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen zu wollen. Das nicht zu akzeptierende Verhalten eines Verwaltungsmitarbeiters sei dabei die eine Sache, die andere nicht minder wichtige sei die Antwort auf die Frage, wer zeichne für die Planung verantwortlich, derzufolge auf der Sportanlage in Gellep-Stratum eine sechsgruppige Kindertagesstätte entstehen soll.

„Die Politik mit CDU und SPD ist sich darüber einig, dass zunächst über den Neubau einer Sportanlage in Gellep-Stratum zu beraten ist, ehe Entscheidungen über eine Nutzung der bisherigen Sportstätte fallen“, sagte der SPD-Ratsherr und Uerdinger Bezirksvorsteher Jürgen Hengst im Gespräch mit unserer Redaktion. In einem Gespräch vor wenigen Tagen mit dem Sportdezernenten Markus Schön und dem CDU-Kollegen Uli Lohmar habe er den Eindruck gewonnen, dass es ein „besonderes Verständnis für die Lage in Gellep-Stratum“ gebe.

Seit vielen Sitzungen beschäftigten sich die Vertreter mit der Betreuungssituation für Kinder im Stadtteil. Seit Jahren existiere eine Absichtserklärung zwischen Stadt und katholischer Kirche. „Wir hatten darum gebeten, auf den neusten Stand gebracht zu werden“, sagte Hengst.

Als Vertreter der Verwaltung war ein Mitarbeiter des Fachbereichs 51 erschienen. Dieser wollte allerdings keinen Bericht liefern, sondern nur Fragen beantworten. Angesprochen auf die Existenz einer sechsseitigen Verwaltungsvorlage zu dem Thema, weigerte er sich daraus vorzutragen. Die Begründung: Einen solchen Bericht gebe es, er sei aber für einen Unterausschuss des Krefelder Rates erstellt worden und dürfe nur diesem Adressaten zugänglich gemacht werden.

Hengst konnte darüber nur verwundert den Kopf schütteln. Das Verhalten des Verwaltungsmitarbeiters bezeichnete der Uerdinger Bezirksvorsteher als eine „Unverschämtheit“, zumal er den Bericht wenige Stunden vor Sitzungsbeginn in aller Hast habe kurz durchblättern können.

CDU-Sprecher Uli Lohmar führte die Vorlage mit und konnte die betreffenden Passagen der BZV vorlesen. Diese enthielt die Ankündigung, man wolle auf dem Gelände des Stratumer Sportplatzes eine sechszügige Kindertagesstätte (Kita) errichten. Der Stratumer Sportplatz wird in der Reihe von vier Bezirkssportanlagen genannt, in die die Stadt nicht mehr investieren will.