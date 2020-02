Demo am Gericht in Krefeld : Sympathie für Kurden-Protest

Gestern hielten vor dem Gerichtsgebäude am Nordwall rund zwei Dutzend Personen eine Mahnwache für den verstorbenen Kurden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Vor einem Jahr zündete sich ein 43-Jähriger aus Neuss in Krefeld selbst an. Er starb an der Schwere der Verbrennungen.

Vor einem Jahr hat sich vor dem Krefelder Gerichtsgebäude am Nordwall einen 43 Jahre alter Mann aus Neuss angezündet. Gestern erinnerten rund zwei Dutzend Menschen mit Plakaten an den Mann kurdischer Herkunft, der seine Selbstverbrennung politisch motiviert inszenierte.

Um kurz nach 10 Uhr am Mittwoch, 20. Februar 2019, hatte sich der Mann mit einer Flüssigkeit überschüttet und angezündet. Umstehende – darunter Justizbeamte – griffen ein, um die Flammen zu löschen. Er wurde lebensgefährlich verletzt und in eine Duisburger Spezialklinik geflogen. Rund einem Monat später erlag er seinen schweren Verletzungen.

Der Mann hatte mit seiner Tat laut Zeugenaussagen gegen „Polizeigewalt in Deutschland“ und gegen die „Isolationshaft“ des Kurdenführers Abdullah Öcalan protestieren wollen. In einem Bekennerschreiben soll er seine Motive aufgeschrieben haben: „Ich protestiere gegen die Isolation Abdullah Öcalans und grüße meine hungerstreikenden Genossinnen und Genossen, die das Leben so sehr lieben, dass sie bereit sind, dafür zu sterben.“

Und weiter: „Um die Existenz des kurdischen Volkes gegenüber denjenigen zu verteidigen, die glauben, die Kurdinnen und Kurden mit dem internationalen Komplott vernichten zu können, werde ich den würdevollsten Akt des Widerstands leisten.“