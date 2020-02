Kultur in Mönchengladbach : Brasilianische Klänge aus Gladbach und Krefeld

Krefeld/Mönchengladbach Die Band „Cordas Vivas“ hatte erst im vergangenen Herbst ihr Debüt. Sie ist Botschafter des Choro.

Alles hat auf einer Geburtstagsfeier in Essen angefangen: Vogel, der auch als Gitarrenlehrer arbeitet, zauberte ein Notenblatt hervor und rief damit spontan eine „Choro-Session“ ins Leben. „Damit waren wir gewissermaßen angefixt“, sagt Roos. Nachdem sie im vergangenen Frühjahr zunächst Straßenmusik im Bunten Garten in Mönchengladbach machten, hatten die Musiker ihren ersten offiziellen Auftritt als „Cordas Vivas“ im Oktober im Krefelder Jazzkeller. Am Freitag, 21. Februar, treten sie ab 22 Uhr im Projekt 42 in Mönchengladbach auf.