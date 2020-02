Hinweise der Stadt Krefeld : Jugendschutz und Karneval: Das ist zu beachten

Krefeld Jugendschützer der Stadt appellieren an Eltern, Veranstalter und Einzelhändler

Auch die Veranstalter und Gewerbetreibenden werden nachdrücklich gebeten, die Jugendschutzbestimmungen zu beachten. Tabakwaren (dazu zählen auch E-Zigaretten) dürfen nicht an Personen unter 18 Jahren abgegeben werden. Branntweinhaltige Getränke und Lebensmittel (dazu zählen auch Alkopops) dürfen ebenfalls weder an Jugendliche abgegeben, noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen andere alkoholische Getränke, wie Bier und Wein trinken. „Um den Ausschank und Verkauf von Spirituosen und Tabakwaren an Minderjährige zu unterbinden, haben wir gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) in den Tagen vor Karneval Testkäufe in Kiosken und Supermärkten durchgeführt“, berichtet Scarlett Kaulertz, Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendschutz. Öffentliche Tanzveranstaltungen dürfen die unter 16-Jährigen nur in Begleitung einer „erziehungsbeauftragten“ Person besuchen. Diese muss von den Eltern ausdrücklich beauftragt und mindestens 18 Jahre alt sein. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen bei solchen Veranstaltungen ohne Begleitung nur bis 24 Uhr anwesend sein.