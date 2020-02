Bauprojekt in Krefeld : Zweiter Bauabschnitt bei Dujardin mit Büros und Wohnungen

Dujardin-Eigentümer Matthias Melcher will den zweiten Bauabschnitt in Angriff nehmen. Er stellte die Pläne in der Bezirksvertretung vor. Foto: Melcher

Krefeld Rechtzeitig zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes für Uerdingen hat Dujardin-Erbe Matthias Melcher die weitere Modernisierung des markanten Baukomplexes am nördlichen Ende des Stadtteils in Angriff genommen.

Während das Leuchtturm-Projekt „Rheinblick“ still vor sich hindämmert, herrscht am Dujardin-Areal rege Bautätigkeit.

„Es hatte sich für mich an diesem Ort zu viel Geschichte angesammelt“, sagte Melcher. „Das Produktionsende war keine Insolvenz. Der Betrieb blieb vollständig erhalten und es gab das Büro noch, in dem mein Vater über viele Jahrzehnte gearbeitet hatte.“ So entschied er sich für den Erhalt des Dujardin-Geländes und für dessen moderne Nutzung. In sechsjähriger Umbauzeit entstanden auf 4000 Quadratmetern in dem vorderen Backsteinbau neben dem Weinbrennerei-Museum elf Ateliers, fünf Loft-Mietwohnungen mit teilweise sechs Meter hohen Decken, was deren energetische Ausstattung nicht einfach machte, vier Büros, drei Ladenlokale und das Biergarten-Restaurant „Alte Küferei“.