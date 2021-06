Stadtverwaltung Krefeld : Passantrag - Ausstellung dauert meist nur zwei bis drei Wochen

Krefeld Zum Bericht einer Bürgerin aus Uerdingen erklärt Dezernentin Cigdem Bern, vieles sei verändert worden. Niemand müsse mehr 14 Wochen auf einen Pass warten.

(vo) Die Krefelder Verwaltung hat im Zusammenhang mit unserem Bericht über den lagen Weg zum neuen Personalausweis darauf hingewiesen, dass das Verfahren mittlerweile verändert worden ist und ein Antragsteller höchstens zwei bis drei Wochen auf einen neuen Ausweise warte. „Wenn wegen einer dringenden Angelegenheit ein gültiges Ausweisdokument benötigt wird (wie in dem Bericht genannt), reicht auch ein entsprechender Antrag per E-Mail an den Fachbereich Bürgerservice“, berichtet die für die Digitalisierung zuständige Dezernentin Cigdem Bern, „die Verwaltung kann dann in der Regel einen kurzfristigen Termin anbieten“.