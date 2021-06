Terminanfragen zum Beispiel im Libanon und Nordirak : Rund 11.000 Migranten warten auf Visa-Termin für Familiennachzug

Berlin In Ländern wie dem Libanon, Nordirak und der Türkei warten fast 11.000 Menschen auf einen Termin, um ein Visum im Rahmen des Familiennachzugs zu beantragen. Erteilt wurden in den vergangenen Monaten nicht einmal die Hälfte der gesetzlich möglichen Visa.

Knapp 11.000 Angehörige von Migranten warten einem Medienbericht zufolge auf einen Termin in deutschen Auslandsvertretungen für ein Visum zum Familiennachzug. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorliegt. Demnach gab es Stand Ende März 10.974 Terminanfragen für einen Familiennachzug zu einem hierzulande aufgenommenen Flüchtling mit sogenanntem subsidiären Schutz – etwa in Botschaften und Konsulaten im Libanon, im Nordirak und in der Türkei.