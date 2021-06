Dauerärgernis in Krefeld : „Naturbad Hüls sofort wieder öffnen“

Krefeld Die Geduld der Hülser wird auf eine harte Probe gestellt. Die Verwaltung arbeitet an einer Vorlage, wie die Zukunft des Naturbads rechtssicher aussehen könnte. Eine Umsetzung der Pläne dürfte Jahre dauern. Sportwissenschaftler Ulrich Ropertz hat dafür kein Verständnis.

Mit seiner Forderung steht Ulrich Ropertz in Hüls nicht alleine: Die Stadtverwaltung solle das örtliche Naturbad sofort wieder öffnen. Dem 53-jährigen Diplom-Sportlehrer ist der Hintergrund, der zur Schließung führte, durchaus bekannt, hält die Probleme aber überwiegend für hausgemacht und lösbar. Ropertz ist kein Träumer. Als diplomierter Sportwissenschaftler kennt er alle gesundheitlichen und sozialen Aspekte des Sports und in diesem Fall des Schwimmens. Als gebürtiger Hülser und Lokalpatriot setzt er sich seit vielen Jahren für Vereine und die Initiative Rettet das Hülser Meer ein. Als Initiator sorgte er mit dafür, dass der Fußball-Weltmeisterschaftspokal von 2014 im Krefelder Norden gezeigt werden konnte.

Was die Perspektive für das Hülser Naturbad zusätzlich belaste, sei die Eingliederung des Sanierungs- beziehungsweise Neubauvorhabens in ein gesamtstädtisches Bäderkonzept. „Wir haben keine Lust abzuwarten, bis sich die Politik etwa über ein neues Bäderzentrum in Bockum verständigt, ehe Hüls an die Reihe kommt“, sagte Ropertz. Kinder müssten schwimmen lernen, die Badeunfälle in den vergangen Wochen unterstrichen die Bedeutung dieser Fertigkeit.