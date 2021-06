Stadtsportbund Krefeld informiert unter www.ssb-krefeld.de : „10. Hospiz-Lauf“ in Krefeld startet im September

Krefeld Alle Lauf-/Sport-Spots werden wie im September 2020 von den Vereinen unter Einhaltung der geltenden Masken- und Abstandsregelungen durchgeführt. Die aktuellen Details zusammengefasst.

In diesem Jahr wird es am 26. September den offiziellen „10. Hospiz-Lauf“ zugunsten des Hospizes am Blumenplatz geben. „Wie im Vorjahr werden wir die Veranstaltung dezentral an vielen Lauf- bzw. Sport-Spots im Krefelder Stadtgebiet durchführen“, kündigt Jens Sattler, Geschäftsführer des Stadtsportbunds Krefeld (SSB) an. Der SSB ist auch in diesem Jahr für die Organisation der Veranstaltung zuständig. SSB, die Vereine und die Hospiz-Vertreter waren sich in der ersten Besprechung einig, dass in diesem Jahr trotz der Corona-Einschränkungen eine offizielle Jubiläumsveranstaltung durchgeführt werden wird – im Vorjahr war das Motto „Hospiz-Lauf 9.1“ gewählt worden, in der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie schneller wieder in den Griff bekommen werden könnte.

Alle hatten sich gewünscht in diesem Jahr wieder zum Hospiz zu laufen – das kann aus Vorsichtsgründen aber nicht umgesetzt werden. Alle Lauf-/Sport-Spots werden wie im September 2020 von den Vereinen unter Einhaltung der geltenden Masken- und Abstandsregelungen durchgeführt. „Das hat im vergangenen Jahr sehr gut funktioniert und wir hatten keine Meldung, dass es Corona-Folgen gegeben hat“, so Dieter Hofmann, der damalige Vorsitzende des SSB, Initiator des ersten Hospiz-Laufes und auch dieses Jahr wieder stark engagiert in der Veranstaltung. Der Hospiz-Lauf 9.1 habe ganz neue Möglichkeiten eröffnet und sei sehr konstruktiv gewesen.

Die organisatorischen Abläufe in diesem Jahr: Es gibt in diesem Jahr die Möglichkeit zum Laufen, Walken, Schwimmen, Segeln und Stand-up-Paddling, Kanu fahren und Eislaufen. Die Vereine registrieren diejenigen Vereinsmitglieder, die sich beteiligen möchten. Dazu wird es für Nicht-Vereinsmitglieder eine Online-Anmeldung über die Internet-Seite www.ssb-krefeld.de geben und die Hospiz-Läufer können angeben, an welchem Spot sie mitmachen möchten. Diese Information wird an den betreuenden Verein weitergegeben. Das Startgeld beträgt wieder zehn Euro, die komplett an das Hospiz in Krefeld gespendet werden.