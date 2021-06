Untersuchung des statistischen Landesamtes : Krefeld verliert Einwohner - Zahl sinkt auf 226.844 Personen

Die Zahl der Einwohner in der Stadt Krefeld ist 2020 gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 gesunken. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Vom Überschwappeffekt aus Düsseldorf ist in Krefeld nichts zu bemerken. Die Konkurrenz im Speckgürtel ist groß. Andere Kommunen sind mit ihrer Ansiedlungspolitik einen großen Schritt voraus.

Im vergangenen Jahrzehnt ist die Zahl der Einwohner in Krefeld um rund 5000 Personen auf 226.844 gestiegen. 2011 waren es noch 221.864 Männer, Frauen und Kinder. Im Vergleich zu 2019 ist die Einwohnerzahl 2020 stärker als im Landestrend mit minus 0,25 Prozent wieder rückläufig. Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) hatte 2019 noch 227.417 Einwohner gezählt.

Die Einwohnerzahl ist ein wichtiges Kriterium. Eine stabile beziehungsweise steigende Zahl bedeutet, dass die Infrastruktur in Krefeld von der Bürgerschaft auch in Zukunft zu bezahlen ist. Ferner ist sie ein Indiz für die Attraktivität als Wohnort. Die Statistik für Krefeld liefert keinen Beleg für den oftmals apostrophierten so genannten Überschwappeffekt aus der Landeshauptstadt. Dafür ist Krefeld mit seiner Ansiedlungspolitik offenbar im Vergleich zu anderen Kommunen im Speckgürtel Düsseldorf zu langsam.