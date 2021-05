Die Bestattungskultur ist auch in Korschenbroich im Wandel : Der Trend zur Urnenbestattung verändert die Friedhöfe

Info

Fläche Die gesamte Friedhofsfläche der Stadt Korschenbroich beträgt etwa 17 Hektar

Friedhöfe In Korschenbroich gibt es den Waldfriedhof Korschenbroich und den Friedhof Pesch an der Zalfenstraße. In Kleinenbroich den Friedhof Breitacker, in Glehn den Friedhof alt und neu, sowie den Friedhof Liedberg-neu.