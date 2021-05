1661 Menschen nachweislich infiziert : Zwei weitere Corona-Todesfälle im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Die Zahl der Todesopfer ist im Rhein-Kreis auf 327 gestiegen. Aktuell ist bei 1661 Menschen (Vortag: 1703) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 68 von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt.

Ein 55-jähriger Mann aus Grevenbroich und eine 87-jährige Frau aus Dormagen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Das teilt der Kreis mit. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 327. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1 661 Personen (Vortag: 1 703) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 68 von ihnen (Vortag: 71) werden in einem Krankenhaus behandelt Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist bei 1 085 Fällen (Vortag: 1 158) die britische Viruslinie B.1.1.7 und bei 5 Fällen (Vortag: 5) die südafrikanische Viruslinie B 1.351 nachgewiesen.

Im Rhein-Kreis Neuss wurden seit Pandemie-Beginn 17 046 (Vortag: 16 971) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Kreisweit 15 058 Personen (Vortag: 14 943) sind wieder von der Infektion genesen. Von den aktuell 1 661 Infizierten gehören 415 (Vortag: 436) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 2 331 Personen (Vortag: 2 443) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Bei den durch den Kreis beauftragten Anbietern von kostenfreien Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche insgesamt 102.112 Testungen (Vorwoche: 79.833) durchgeführt. Hierbei waren 189 (Vorwoche: 286) Ergebnisse positiv. In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 2 474 PCR-Testungen (Vorwoche: 2 685) vorgenommen worden.