Lustspiel in Korschenbroich fällt aus : „Glehner Buretheater“ sagt Probensaison ab

Eigentlich wären für das Team vom „Glehner Buretheater“ in diesem Monat die Proben für das neue Lustspiel gestartet, das im Oktober Premiere haben sollte. Die Rollen waren schon vergeben – doch die Pandemie macht den Planungen einen Strich durch die Rechnung. Also wird es auch in der Spielsaison 2021/22 keine lustigen „Buretheater“-Aufführungen in Glehner Mundart geben können.