Helga Mehrke (94) aus Korschenbroich : Seit Corona ist es zu ruhig im Seniorenhaus

Helga Mehrke (94) lebt seit drei Jahren im Seniorenhaus. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Sie hatte immer gehofft, nie ins Heim zu müssen. „Aber es geht leider nicht anders“, sagt die 94-jährige Helga Mehrke. Sie macht sich viele Gedanken über Sterbehilfe.

Von Lisa Weyer

Helga Mehrke sitzt auf ihrem Sessel vor dem großen Fenster. An der Wand hängen Fotos ihrer Familie. Einmal die Woche kommt ihre Tochter, die zwei Enkel und den Urenkel hat sie schon länger nicht gesehen. Die 94-Jährige freut sich über Besuch. Denn seit der Pandemie ist es ruhig geworden im Seniorenhaus Korschenbroich. Zu ruhig.

Seit nun drei Jahren lebt Helga Mehrke hier. Sie hadert nach wie vor damit: „Ich hatte immer gehofft, nie ins Heim zu müssen, aber es geht leider nicht anders“, sagt sie. Die gebürtige Kielerin hat sich an unsere Redaktion gewandt, nachdem sie einen Artikel über das Thema Sterbehilfe gelesen hatte. Sie hat eine klare Meinung dazu: „Ich finde es richtig verwerflich, wenn ein Mensch, dem man ansieht, dass er sterben wird, künstlich am Leben gehalten wird.“ Wie sie über diese Frage denkt, hat auch etwas mit ihrer eigenen Geschichte zu tun.

Mehrke verbrachte in ihrer Jugend die Sonntage nicht in der Kirche, sondern in der Natur. „Ich bin in der Nazi-Zeit groß geworden, mit Religion hatte man es da nicht so. Mein Vater sagte immer, im Wald sind wir Gott viel näher als in der Kirche.“ Im Krieg erlebte sie viele Angriffe auf das nahe Kiel. Als wichtiger Ort für die deutsche Marine wurde die Stadt bereits früh von alliierten Bombern beschossen. Damals sei sie oft um ihr Leben gerannt, erzählt sie. Immer eine halbe Stunde lang. So lang dauerte der Weg bis zum nächsten Luftschutzbunker. „Da kamen dann schon die Tiefflieger und haben geschossen.“

Als technische Zeichnerin entwarf sie nach dem Krieg U-Boote. Ein Beruf, den sie aufgab, um zu ihrem Mann zu ziehen. Ihn hatte sie auf einer Tanzveranstaltung in Oberhausen kennengelernt. „Wie waren wohl füreinander bestimmt“, sagt sie schmunzelnd. Mit ihm gründete sie am Niederrhein eine Familie.

„Mein Mann hatte sich bei Sempell beworben“, sagt sie. Mehrke arbeitete bei Sasserath und entwarf Armaturen. „Das war ein anderes Gebiet. Ich musste eben umdenken.“

Es mag an ihrem Alter oder an der Pandemie liegen – vielleicht auch an beidem: Jedenfalls hat sich Helga Mehrke in letzter Zeit viele Gedanken über ihren Tod gemacht. Ihr ist es ein Herzensanliegen, irgendwann in Würde sterben zu können.

Wie anderen Heimbewohnern auch macht ihr die anhaltende Pandemie schwer zu schaffen. Sie vermisst ihr Zuhause im doppelten Sinne. Zum einen ihre alte Wohnung in Korschenbroich, aber noch viel mehr ihre Heimat in Schleswig-Holstein.